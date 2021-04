Lazio a Verona senza Inzaghi: ecco come andò l’ultima volta





Nella serata di ieri è giunta la notizia della positività al Covid-19 dell’intera famiglia Inzaghi. Il tecnico biancoceleste dovrà osservare l’isolamento come da protocollo e non potrà quindi seguire i suoi calciatori nella delicata trasferta a Verona di domenica. Al suo posto pronto il vice allenatore Massimiliano Farris.

L’ultima volta in cui mister Inzaghi è stato assente in panchina risale alla scorsa stagione. Era il 30 giugno 2020 e la Lazio volò a Torino per la trasferta contro i granata. L’espulsione nel turno di campionato precedente costò al tecnico la Tribuna. Quel match si concluse con la vittoria dei biancocelesti per 1-2 ed è ancora impressa negli occhi di tutti l’incontenibile esultanza del mister al gol del sorpasso firmato da Marco Parolo.

