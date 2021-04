Mondiali 2022: Rai e Amazon si aggiudicano i dritti tv





Come riportato da Calcio e Finanza, saranno Amazon e Rai a trasmettere i Mondiali del 2022 in Italia. Tale competizione, si disputerà tra novembre e dicembre: la Rai si è assicurata il pacchetto B1, che prevede la trasmissione di 28 partite in chiaro comprese semifinali e finali. Invece ad Amazon spetterà il pacchetto con 36 partite più semifinali e finale da trasmettere in streaming pay.

