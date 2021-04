PRIMAVERA | Rinviata la sfida tra Lazio e Bologna: ecco quando si giocherà





È stata rinviato l’incontro tra Lazio e Bologna, sfida valida per la 18ª giornata del campionato Primavera 1. Le due squadre, avrebbero dovuto giocare venerdì allora ore 15:00, mentre causa rinvio, verrà recuperata il 12 maggio. Per questo motivo, il prossimo impegno che attende i ragazzi di Leonardo Menichini, è quello di mercoledì 14 aprile per la semifinale di Coppa Italia.

