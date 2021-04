Sei anni fa Lulic trascina la Lazio in finale di Coppa Italia – VIDEO





L’8 aprile del 2015, va in scena all’allora San Paolo (oggi Stadio Diego Armando Maradona) la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Lazio. La gara d’andata si era chiusa sul parziale dI 1-1, rimandando a quella sera il verdetto definitivo per l’accesso alla finale. L’uomo della provvidenza si chiama Senad Lulic. Il match si sblocca nelle battute finali: all’80’ su suggerimento di Felipe Anderson il bosniaco insacca in rete e fa esultare l’intera tifoseria biancoceleste. Pochi minuti dopo, ancora Lulic, salva sulla linea un gol fatto di Insigne. Con la rete di scarto la Lazio approda così in finale, che però, quell’anno, vedrà il trionfo della Juventus. A distanza di sei anni la società biancoceleste ha voluto ricordare quella magica serata pubblicando sui canali social ufficiali gli highlights della partita.

