Troppi pochi giovani alla Lazio: il preoccupante dato in Europa





La Lazio ha la media più alta d’età negli 11 titolari di tutti e cinque i campionati europei principali. Questo è il dato fornito dal sito theanalyst.com.

Confrontando le rose dei vari club di Serie A, Liga, Ligue 1, Premier League e Bundesliga, infatti, la Lazio “vanta” questo preoccupante primato, seguita a poca distanza dall’Inter. Delle 98 squadre totali, i biancocelesti hanno il giocatore giovane “più anziano”, cioè Luiz Felipe, 24 anni lo scorso 22 marzo. Nessun Under 23 è stato impiegato da Simone Inzaghi in questa stagione. Osservando poi più attentamente i grafici offerti dal sito, nessun giocatore della Lazio sembrerebbe essere più giovane di quella che viene comunemente accettata come “età massima”. Tra i primi d’Europa per impiego di giovani troviamo invece il Borussia Dortmund e il Nizza.

