Zaniolo, slitta il suo rientro in campo: addio all’Europeo





Annata decisamente sfortunata per Nicolò Zaniolo. L’8 settembre, durante la gara di Nations League Olanda-Italia, il centrocampista giallorosso ha la peggio in uno scontro e la diagnosi è la peggiore: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Da quel giorno il giovane ha intrapreso un lungo percorso per tornare in campo con la speranza di ottenere poi la convocazione per gli Europei, ma il sogno sembra essere definitivamente svanito. In queste ore infatti Zaniolo si è recato a Innsbruck per una visita con il professore che lo aveva operato, Christian Fink, ma il responso non è stato dei migliori. Serviranno ancora 3-4 settimane di lavoro tra campo e palestra per recuperare a pieno e riequilibrare la forza tra le due gambe. Il tempo stringe e con ogni probabilità Zaniolo potrà prendere parte solo a piccoli spezzoni di gara con la Roma nelle ultime battute di campionato. Il ragazzo comincerà ad allenarsi con la Primavera e dovrà pertanto rinunciare definitivamente al sogno Euro 2021 con la Nazionale.

