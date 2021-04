Calcio in tv: la guida per seguire Serie A, Champions, Europei e Mondiali. Rai, Sky, Dazn e Amazon tutte le piattaforme che serviranno





Dopo la rivoluzione dei Diritti Tv e l’ingresso di nuovi protagonisti (come Amazon), una guida per orientarsi e vedere i principali eventi sportivi. Con una certezza: solo l’Italia di Mancini si potrà vedere senza pagare.

LA SERIE A – Fino al termine del campionato i Diritti Tv sono di appannaggio di Sky, che ha l’esclusiva di 7 partite, e di Dazn che ha comprato le restanti tre. In virtù dell’accordo di ritrasmissione fra i due broadcaster le tre partite della app sono visibili anche sulla piattaforma satellitare. Dalla prossima stagione le 10 partite della Serie A saranno tutte trasmesse da Dazn. Per l’esattezza 7 partite — pacchetto 1 — sono in esclusiva, 3 — pacchetto 3 — in coesclusiva. Entro fine mese l’ad De Siervo riformulerà il pacchetto 2 rimasto invenduto alla precedente asta. Troppo bassa era stata considerata la proposta di Sky che inizialmente aveva presentato offerta da 70 milioni e nel rilancio aveva proposto 75 per il primo anno, 87,5 per il secondo, 100 per il terzo. La Lega aveva fissato in 130 il valore del pacchetto che contiene le tre gare in coesclusiva: si attende un congruo aumento dell’offerta da parte di Sky, ma occhio all’interesse di Mediaset, Discovery e Amazon.

CHAMPIONS LEAGUE – La più affascinante manifestazione Europea si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Le 121 delle 137 gare della Champions saranno trasmesse da Sky, su satellite, digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma Now tv. Le stesse partite sono state acquistate anche da Mediaset che trasmetterà in chiaro 17 sfide, compresa la finalissima. Le altre 104 saranno invece visibili in streaming (Infinity). Amazon si è invece aggiudicata il pacchetto comprensivo delle 16 migliori partite del mercoledì.

EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE – Sky ha già annunciato di aver acquisito i diritti di trasmissione per entrambe le competizioni. Ben 282 gare di Europa League e tutte le sfide del neonato torneo, la Conference League.

I MONDIALI – È attesa per oggi l’ufficialità. Giovedì l’anticipazione: i Mondiali di Calcio del 2022, che si svolgeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, saranno trasmessi da Rai e Amazon. Delle 64 partite in programma, 25 andranno in onda in esclusiva sulla Rai che si aggiudica il pacchetto B1: le gare saranno in chiaro e l’emittente di stato avrà il diritto di prima scelta. Quindi in caso di qualificazione dell’Italia di Mancini gli azzurri saranno visibili solo sulla Rai. In coesclusiva si aggiudica le immagini delle due semifinali e della finale. Amazon si accaparra il pacchetto B2 che prevede 36 partite comprensive delle semifinali e finale da trasmettere in streaming a pagamento.

GLI EUROPEI – Nel 2018 Sky aveva annunciato di aver acquisito i diritti di tutti i match della competizione che si sarebbe dovuta svolgere nel 2020 e a causa della pandemia sono stati posticipati nella prossima estate. Tutti e 51 i match del torneo saranno in diretta su Sky, di cui 24 in esclusiva. La Nazionale di Mancini sarà ovviamente visibile anche sulla Tv di Stato: la Rai si è assicurata l’esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite oltre agli highlights di tutte le altre sfide non selezionate. In questo mare magnum di offerte, fra necessità di dotarsi di una buona connessione e non lesinare investimenti per gli abbonamenti da sottoscrivere, resta una certezza. Solo per gli azzurri ci si potrà sedere sul divano davanti alla tv, gratis.

