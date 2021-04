Caso tamponi, l’avv. Gentile: “Su Immobile la ASL non ha disposto alcun isolamento, poteva giocare. La Gazzetta ha sbagliato e pagherà”





Non sono bastate le sentenze a chiarire la situazione sul caso tamponi in casa Lazio. L’avvocato GianMichele Gentile è intervenuto nuovamente per fare chiarezza sulle motivazioni uscite nei giorni scorsi e sul continuo caos mediatico che viene alimentato attorno alla Lazio. L’avvocato ha parlato ai microfoni di RadioIncontroOlympia. Ecco le sue parole: “Per il caso tamponi sono uscite le motivazioni della sentenza, il punto determinante che ha provocato la sanzione ai medici e alla Lazio è di carattere giuridico. Cioè comprendere qual è la disciplina che regola gli accertamenti dei tamponi: noi abbiamo sempre sostenuto che fosse compito della sanità pubblica, il Tribunale ha detto che questo è vero ma che il compito è anche della società e del singolo soggetto risultato positivo. Può essere una motivazione di carattere civico ma che non si può trarre dalle norme UEFA e FIGC, secondo le quali la raccolta dei dati relativi al numero di tamponi effettuati e di tamponi positivi riscontrati è un servizio pubblico, svolto tramite una collaborazione diretta tra il laboratorio che li effettua e la ASL, attraverso una piattaforma telematica”.

DISCORSO TAMPONI E IMMOBILE

“Il tampone non è una diagnosi ma è un esame, come quando si riscontra qualcosa da una radiografia. Poi la radiografia viene portata dall’ortopedico che riscontra se c’è frattura, lussazione o altro. Facciamo poi, chiarezza sul cosidetto ‘Caso Immobile’. Noi abbiamo nello stesso giorno un tampone positivo e un tampone negativo, il primo fatto con un sistema rapido dalla Synlab, il secondo dal laboratorio di Avellino. Nei giorni successivi tamponi e sierologico erano negativi. A quel punto la Lazio ha parlato con la ASL di competenza che non ha disposto alcun isolamento, perciò Immobile è sceso in campo giocando la gara. La Lazio ha fatto tutto secondo le regole senza sbavature. Adesso martedi ricorreremo in appello e lavorerò perchè siamo sicuri di quanto è stato fatto”.

QUERELE E LAZIO-TORINO

“Ribadisco ancora che nessun giocatore ‘sospetto positivo’ è mai entrato in campo. Non c’è stato alcun rischio di epidamia colposa come invece scrivevano alcuni giornali, frutto di invenzioni soltanto per affossare la Lazio e danneggiarla e per creare poi un clima di tensione intorno al Tribunale. La Lazio ha reagito, infatti, nei confronti del Direttore e nei confronti della Gazzetta dello Sport raccogliendo tutti i documenti per procedere. Con il Direttore avevamo problemi circa i termini per la querela, mentre per la Gazzetta stiamo andando avanti. La Gazzetta è stato il più grande sostenitore della campagna contro la Lazio e merita di essere punita. Rinvio Lazio-Torino? Noi siamo convinti che la partita non si debba giocare. Abbiamo studianto le carte e stiamo valutando il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI e più studiamo e più capiamo che questa partita non va giocata e il 3-0 è il risultato più corretto. Prima che si parli di una possibile data per il recupero, noi siamo sicuri che ci sarà una risposta favorevole per quello che chiediamo. Lotito? Il Presidente è un cavaliere armato con corazza e con lancia e non ha mai avuto paura di combattere. Lui sotto qualunque aspetto o piazza si trovi non smette mai di combattere e siccome crede in questa cosa continua a lavorare con noi. I tifosi? Li abbiamo sentiti molto vicini e hanno dimostratoto grande affetto ma soprattutto fiducia. Il loro prendere le distanze da certi attacchi è stato un gesto di grande vicinanza alla società. Io , il presidente e la società saremo sempre grati ai tifosi”.

