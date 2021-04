CdS | Simone, lo smart Mister





Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi continua a seguire la squadra, seppur a distanza. Grazie alle nuove tecnologie, il tecnico ha potuto monitorare gli allenamenti da casa, diventando un tecnico ”da remoto” a tutti gli effetti. E’ successo ieri mattina e la diretta è stata trasmessa da Lazio Style Channel che lo ha aiutato a seguire la squadra dalla propria abitazione. Nel mentre il tecnico biancoceleste, risultato positivo al Covid, è costantemente in contatto con i medici della Lazio. Spera di tornare in panchina nella prossima gara di campionato contro il Benevento, guidato dal fratello Filippo. Per quanto riguarda la squadra capitolina, sono scattati i protocolli e la bolla per i giocatori della Lazio: ieri è partito il primo giro di tamponi, che seguiranno ogni 48 ore (anche domenica con il test rapido). Le preoccupazioni sono contenute. Tutti i nazionali, compresi gli stranieri, dopo essere rientrati a Roma erano risultati negativi ai controlli. L’unico contatto tra Inzaghi e la squadra risale a martedì per la ripresa degli allenamenti.

