Come riportato dal Corriere della Sera, nella scorsa gara sul campo del Verona, Ciro Immobile ha realizzato una tripletta, con due rigori e un fantastico destro a giro nel 5-1 del 26 luglio 2020. Il Bentegodi l’ha sempre colpito: un gol in B col Pescara nel 2011, uno col Torino in A nel 2014, una doppietta con la Lazio nel 2017. In carriera gli ha segnato 11 reti, solo alla Sampdoria ne ha fatte di più (13). L’attaccante biancoceleste confida in questa striscia positiva per evitare, domenica, di stabilire un record negativo. In campionato non segna da 7 partite, dopo aver deciso l’1-0 al Cagliari del 7 febbraio: con la Lazio gli era già capitato due volte, nel 2016 e nel 2019, ma non è mai rimasto a secco 8 volte di fila.

