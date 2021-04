CorSera | Lazio, Maksimovic e Ranocchia per la difesa





Reparto da rifondare: i ”vecchi” Acerbi e Radu punti fermi.

Come riportato dal Corriere della Sera, Stefan Radu è una delle presenza imprescindibili alla Lazio che vuole puntare alla Champions: non appena il romeno deve rallentare si ha la sensazione che la difesa si possa squagliare. Qualcosa in quel reparto non va. In effetti è proprio così: là dietro i biancocelesti sono sempre in emergenza. Inzaghi in difesa ha due certezze: Acerbi, 33 anni, e appunto Radu. Di loro si fida totalmente, così come apprezza Luiz Felipe, che ha lanciato senza timori quando era un ragazzino e proveniva dalla Salernitana, dove aveva fatto la panchina. Il problema è che il brasiliano ha vissuto una stagione di sofferenza: prima ha giocato con la caviglia che gli procurava dolore, poi si è operato, ora sta ricominciando a lavorare sul campo ma faticherà a rientrare entro aprile. Oltre questi tre giocatori, non sono molte le alternative valide: Patric, Musacchio e Hoedt non convincono ancora il tecnico biancoceleste. La difesa della Lazio avrebbe bisogno di una rifondazione e sicuramente in estate qualcuno arriverà. Tare sta valutando soluzioni all’estero, nonostante gli insuccessi delle operazioni Vavro e Hoedt. Inzaghi, come invece, punta su chi ha esperienza nel nostro campionato, nonostante il fallimento di Musacchio. Al momento i due stanno valutando due giocatori svincolati: Maksimovic e Ranocchia. Nel mentre, l’allenatore biancoceleste pensa alla gara di domenica: a Verona se Patric non starà bene, toccherà di nuovo a Marusic giocare in difesa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: