Diritti TV, Mondiali 2022 assegnati alla Rai: la nota della Fifa





I diritti tv per i Mondiali del 2022, che si terranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anno, sono stati assegnati alla Rai. Lo ha reso noto la FIFA attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Questa la nota:

“A seguito della procedura di gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo FIFA 2022, la FIFA ha assegnato i diritti esclusivi del concorso alla Rai, l’emittente del servizio pubblico nazionale italiano. Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio e fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo. La Rai, oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio tutte le 64 partite, offrirà anche un’ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Almeno 28 partite del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1, soddisfacendo gli obiettivi della FIFA di fornire un’ampia visibilità per le sue competizioni”.

Nella nota sono riportate anche le dichiarazioni del direttore dei diritti dei media e dei servizi per i contenuti della FIFA, Jean-Christophe Petit, il quale ha parlato così: “Dopo un processo di gara molto competitivo, siamo lieti di aver concluso un accordo con un forte media partner in Italia per la Coppa del Mondo FIFA 2022. Non vediamo l’ora lavorare con la Rai per rendere questa Coppa del Mondo FIFA unica nel suo genere un grande successo e creare un’esperienza indimenticabile per tutti i fan italiani “.

