Dubbi sui tamponi SYNLAB nella gara Slovacchia-Irlanda, ecco cosa è successo

Un membro dello staff FAI che è risultato positivo al Covid-19, che ha portato Aaron Connolly e Adam Idah a ritirarsi dalla loro squadra per giocare in Slovacchia, è stato in realtà un falso positivo secondo quanto

riferito in Irlanda

.

L’attaccante del Brighton Connolly e l’Idah del Norwich sono stati costretti ad autoisolarsi e saltare la semifinale degli spareggi di Euro 2020 contro la Slovacchia –

che hanno perso ai rigori

– perché, secondo quanto riferito, erano seduti rispettivamente a 1,9 metri e 1,7 metri dal positivo Covid-19 individuo sull’aereo per Bratislava.

Il 42 riporta che Idah e Connolly salteranno domenica le partite dell’Irlanda della Nations League contro il Galles, con ulteriori test Covid-19 per l’intera squadra e la festa itinerante della FAI, ma potrebbero tornare contro la Finlandia mercoledì. Connolly doveva iniziare contro la Slovacchia sotto la guida dell’allenatore Stephen Kelly e il 48enne sembra destinato ad avere più problemi di selezione.

Il membro dello staff è risultato positivo all’arrivo che, nonostante gli appelli della, ha costrettoa essere allontanati. È stato ora riferito che il membro del personale è risultato negativo in privato quando è tornato a Dublino. Tuttavia, non è ancora noto se l’ultimo test sia stato condotto dal SYNLAB, fornitore ufficiale di diagnosi di laboratorio, i cui risultati sono gli unici riconosciuti dall’organo di governo del calcio europeo.