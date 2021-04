ESCLUSIVA | L’ex Verona, Teodorani: ”Il Verona mi piace molto nel collettivo, ma la Lazio non ha molto da temere”





In vista della partita di questa domenica tra Hellas Verona e Lazio, Carlo Teodorani è intervenuto in esclusiva a Laziopress.it. Ecco le parole dell’ex calciatore dell’Hellas Verona.

Questa domenica, quale giocatore del Verona la Lazio dovrebbe temere di più?

”Un giocatore in particolare fatico a dirtelo. Il Verona mi piace molto come gioca nel collettivo, quindi se fossi la Lazio temerei il collettivo, più che il singolo. Ma per come vedo la partita, non credo che la Lazio abbia molto da temere: i valori in campo sono diversi”.

Restando sempre nella rosa del Verona, pensi che Zaccagni sia pronto a fare un salto in una big?

”Si, secondo me nel calcio di oggi potrebbe sicuramente essere pronto. Provare in una big che con calma lo inserisca, lasciandolo lavorare senza mettergli troppo peso addosso, ad esempio, non mettendolo come primo attaccante. Ha delle qualità importanti e farebbe parte del suo percorso mettersi alla prova”.

Nelle ultime settimane Jurić è stato accostato a più squadre. Secondo te, quali si adatterebbero meglio al suo gioco?

”Jurić è uno degli allenatori che a me piace di più. Lo abbiamo visto a Verona per tanti anni, ma ha avuto in mano squadre anche diverse. E’ molto bravo ad adattarsi, indipendentemente dagli attaccanti di cui disponeva, quindi non saprei dirti”.

Faraoni è un giocatore che viene dalle giovanili della Lazio e nelle ultime stagioni è cresciuto molto. In cosa è maturato da quando è diventato titolare nel Verona?

”Ha sicurezza, una grande tranquillità. E’ un giocatore che sa fare un po’ tutto in campo, è un altro di quei giocatori che può fare il salto di qualità. E’ cresciuto molto: si inserisce, gioca su ogni pallone, fa gol… Ha tante qualità, tra cui la sicurezza nei movimenti”.

