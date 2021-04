ESCLUSIVA | L’ex Verona Cossato: “Domenica partita aperta, sono simpatizzante Lazio”





Domenica al Bentegodi il Verona ospiterà la Lazio per la 30esima giornata di Serie A. Un campionato che pian piano volge al termine ed una partita che vede due squadre che non regaleranno la partita all’avversaria: la Lazio tenterà in ogni modo di entrare in Champions per il secondo anno consecutivo, mentre il Verona, pur potendo stare tranquilla, non regala mai la partita. La partita dello scorso anno al Bentegodi ha sorriso alla Lazio ed a Immobile, che proprio in quella partita, con una tripletta, raggiunse Lewandowski nella classifica per la scarpa d’oro. Lo stesso Immobile che domenica, però, cercherà di riscattare le ultime partite in cui non è andato a segno. Per parlare della gara di Verona e di altro è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it l’ex gialloblù Michele Cossato.

Cosa ti aspetti dalla gara di domenica tra Verona e Lazio?

Il Verona è salvo, innanzitutto. Ma conoscendo Juric non vorrà fare una passeggiata e vorrà migliorarsi, non molla mai un cacchio. Non sarà facile quindi per la Lazio, anche se è una squadra che punta ad altri obiettivi. Sarà una bella partita, ma sulla carta vedo favorita la Lazio.

Parlando proprio di Juric, pensi che sia pronto per un salto di qualità?

Indubbiamente sta facendo bene da anni, il problema lì è cosa viole fare il Verona e se arriva un’offerta a lui. Ovviamente bisogna stare sempre attenti a quali sono le offerte he arrivano dalle altre squadre, che potrebbero essere superiori a quelle del Verona e magari è lo stesso Juric che vuole vincere qualcosa in più. Oggi il mercato ruota tutto intorno a queste cose qui.

Tu hai giocato con entrambe le squadre di Verona, come si vive lì la rivalità?

A Verona esiste solo una squadra che è il Verona, poi indubbiamente il Chievo ha fatto diversi anni in Serie A, ma chi andava a vedere le partite era principalmente per il fatto che fosse una partita di Serie A. Dopo è nata un po’ di tifoseria, ma non c’è nulla a confronto, sono cose imparagonabili, è un altro mondo. Io ho giocato da entrambe le parti ed il passaggio mi è stato fatto un po’ pesare inizialmente, ma poi è uscito fuori l’impegno e tutto ciò che mettevo. Ero un tifoso che giocava nella squadra che ama, è il massimo. Poi ho fatto il famoso gol che ci ha salvato nell’ultima giornata e tutto si è poi sanato.

Un ricordo particolare di quando vestivi la maglia dell’Hellas?

Oltre al gol che ci ha salvato, ricordo che a Verona ho dato l’anima, ed ogni partita che facevo ci mettevo l’anima, era una facile. Ho provato a trascinare anche i giovani per far capire cosa voleva dire indossare la maglia dell’Hellas. Poi qualcuno mi ha seguito e qualcuno no, ma comunque siamo alla fine riusciti a salvarci.

Cosa voleva dire, per te, giocare contro la Lazio del 2000?

In Serie A ho fatto 4 gol, di cui 2 contro la Lazio a Roma. Una nella partita del famoso 5-4 e l’altro l’anno prima. Ho alcuni amici a Roma ed ho sempre bei ricordi pensando alle partite contro i biancocelesti, sono un simpatizzante Lazio. Poi il rapporto tra i tifosi del Verona e quelli della Lazio è buona, mi fa piacere tuttora seguire i biancocelesti. E’ una delle poche squadre d’Italia che seguo con piacere.

