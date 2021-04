EURO2020, la Uefa annuncia le sedi della competizione: la decisione su Roma





Il sito ufficiale della Uefa ha diramato un comunicato in merito alle sedi che ospiteranno gli Europei a partire da giugno. Era stato scelto il 7 aprile come termine ultimo per comunicare la disponibilità delle relative città selezionate ad ospitare la competizione (compatibilmente con l’evoluzione della situazione pandemica). Ad oggi le sedi che hanno annunciato la possibilità di accogliere almeno il 25% dei tifosi allo stadio sono 8 su 12. Si tratta di San Pietroburgo, Budapest, Baku, Amsterdam, Bucarest, Copenaghen, Glasgow e Londra. Per quanto riguarda le restanti città, ovvero Monaco, Bilbao, Dublino e Roma, la Uefa ha deciso di rinviare la decisione finale al 19 aprile: entro questa data le nazioni coinvolte dovranno confermare o meno la loro adesione. Se il responso dovesse essere negativo, i vari match non si potranno disputare nei luoghi precedentemente stabiliti. Nel caso dell’Olimpico di Roma, ad esempio, verrebbe collocata altrove la gara inaugurale di EURO2020.

