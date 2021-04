FORMELLO | I dubbi di Farris in difesa e attacco. Tentazione Akpa sulla fascia





Al centro sportivo di Formello si è da poco conclusa la seduta d’allenamento, in vista della trasferta a Verona. Al termine di un discorso del vice Farris al gruppo biancoceleste, ha preso il via il riscaldamento. Corsetta libera e circuiti con trasmissione del pallone. Sono seguite poi le prove tattiche: dubbi in difesa e in attacco per mister Farris che verranno sciolti nella seduta di domani, alla vigilia del match contro i gialloblù. Sulla fascia possibile chance ad Akpa Akpro. In attacco, negli 11 titolari, al fianco di Immobile uno tra Caicedo e Muriqi, nella retroguardia sono state provate diverse soluzioni. Qualche fastidio alla caviglia per il numero 17 biancoceleste che ha però completato l’allenamento.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: