GdS | Alla guida Farris, vice vincente di Inzaghi. Luis Alberto e Patric si rivedono in campo





Una vittoria nel solo precedente per il “secondo” che sostituirà il tecnico colpito dal Covid. Fiducia per i due spagnoli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Farris prenderà il posto in panchina di Inzaghi questa domenica al Bentegodi. Il precedente risale al 30 giugno 2020, quando la Lazio vinse per 2-1 la partita contro il Torino. Da anni cura la fase difensiva della Lazio: anche grazie ai suoi precetti, sono cresciuti a Formello come baluardi della retroguardia prima De Vrij e poi Acerbi. Da mercoledì mattina, Farris sta guidando gli allenamenti insieme con i collaboratori Cecchi e Rocchini. Ieri, segnali di fiducia da parte di Luis Alberto e Patric. I due spagnoli hanno ripreso svolgendo lavoro differenziato. Con progressi evidenti in vista di un loro utilizzo per Verona. Anzi, il Mago, che ha ricominciato a correre sul campo, è candidato a giocare dal via domenica. Ieri, oltre a Luiz Felipe impegnato nel programma personale di recupero, non si sono visti sul campo Cataldi e Musacchio. A proposito del difensore argentino arrivato a gennaio dal Milan e in scadenza di contratto, in Spagna accostano il suo nome al Betis. Con un accordo che sarebbe già stato raggiunto. Un’operazione collegata al d. s. del Betis, Antonio Cordon, che 12 anni fa portò Musacchio al Villarreal.

