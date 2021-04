GdS | Con Immobile-Caicedo è un’altra Lazio





A Verona la coppia-gol del sogno scudetto: con quei due percentuale di vittorie più alta.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, torna la coppia-gol del sogno scudetto. Dopo l’assenza di Correa, squalificato la scorsa giornata di campionato, domenica a Verona torna il tandem d’attacco della Lazio, composto da Ciro Immobile e Felipe Caicedo. La coppia che l’anno scorso faceva volare i tifosi biancocelesti, proiettandoli al sogno scudetto. In quel periodo Correa era fuori per infortunio e la coppia, schierata in campo da Inzaghi, vinse il 58,8% delle partite giocate. Le partite giocate con solo uno di loro in campo ha una percentuale più bassa, 53,7%. Varia anche la media punti: 1,9 a partita con Immobile–Caicedo, 1,8 senza. Ora che l’ecuadoriano ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo, la coppia può tornare a giocare in campo dal primo minuto. Nelle ultime partite, Caicedo è subentrato, risolvendo la situazione e permettendo alla Lazio di portare a casa 3 punti. Adesso ha la possibilità di essere incisivo anche a Verona. Per quanto riguarda Immobile, l’attaccante biancoceleste non segna da otto gare (tra campionato e Champions); la presenza di Caicedo potrebbe aiutare a sbloccarlo proprio contro una delle sue vittime preferite, ai gialloblù, infatti, ha segnato complessivamente 11 gol. Per quanto riguarda il tecnico biancoceleste, da due giorni segue da remoto la squadra. Inzaghi, risultato positivo al Covid, è in isolamento domiciliare presso la sua abitazione. Non sarà presente a Verona, ma spera di tornare in panchina per la prossima partita, la sfida contro il Benevento, guidato dal fratello Filippo.

