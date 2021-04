Metro | Il “Mago” ce la fa: in campo a Verona





Come riportato da Metro Roma l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, risultato positivo al Covid, ha iniziato la sua quarantena, mentre a Formello Luis Alberto cerca di forzare i tempi per rientrare per la delicata trasferta del Bentegodi contro il Verona. Ieri il ”Mago” è entrato in campo prima dei compagni ed ha svolto un lavoro differenziato indossando gli scarpini. Da inizio settimana lo spagnolo si era limitato a fare dei massaggi fisioterapici. Inoltre, a Verona chance dall’inizio per Caicedo, vista la squalifica di Correa. In difesa torna uno tra Patric e Musacchio, con Marusic avanzato a destra per la squalifica di Lazzari.

