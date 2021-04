Nazionale, Maddaloni: “Immobile? Sarà lui il titolare agli Europei, ma Belotti..”





Massimiliano Maddaloni, vice allenatore in Cina, ex collaboratore tra gli altri, di Lippi e Cannavaro, ai microfoni di TMW ha commentato il percorso della Nazionale di Mancini soffermandosi anche sul bomber biancoceleste, Ciro Immobile:

“L’Italia si sta comportando molto bene, ma finora non ha mai incontrato grandi squadre. Quando sfideremo le più forti capiremo se quello che percepiamo è realtà. Immobile centravanti titolare? Vedo che Mancini alterna lui e Belotti là davanti, quindi penso che comincerà il biancoceleste, ma sempre con la possibilità di cambiare in corsa da parte del Ct. Non a caso nelle ultime convocazioni ha chiamato 38 giocatori, significa avere tante alternative”.

