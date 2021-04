Radu: “Il record delle presenze un motivo d’orgoglio. 26 maggio? Lo racconteremo per tutta la vita, con Lulic…”





Dopo aver tagliato l’importante traguardo delle 402 presenze con la maglia biancoceleste, Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho sempre detto che è un motivo di orgoglio quello che ho ottenuto. Praticamente non avevo mai immaginato di giocare e di raggiungere questo importante traguardo. Fascia da capitano? Nel momento in cui il mister aveva deciso di darmi la fascia ho deciso di lasciarla a Lulic. Ho sempre detto che non mi sentivo di farlo. Senad è una persona che merita questa fascia.

Il primo giorno alla Lazio me lo ricordo bene. Ero un ragazzino, ero spaventato. Ero arrivato in un Paese diverso, praticamente ero da solo però ho avuto la fortuna di trovare dei compagni che mi hanno accolto molto bene e piano piano sono diventato uno della famiglia.

A Firenze ho esordito con una bella vittoria, è stato un esordio importante, vincere la prima partita dopo 3 giorni ti dà una carica e una spinta per il futuro. So che al tifo laziale questi due nomi daranno un po’ di brividi però sinceramente Pandev e Kolarov mi hanno insegnato tanto. Anche loro erano all’inizio e mi hanno fatto inserire velocemente in questa squadra.

Purtroppo per dei motivi di salute ho deciso di puntare tutto sulla Lazio e non sulla nazionale, non mi pento di questa scelta. Penso che anche in questo momento è stata la decisione giusta.

Tifosi? Ti vengono i brividi, noi ancora siamo rimasti con il ricordo dell’anno scorso, quando l’Olimpico era quasi pieno in ogni partita. Ti rimangono quelle immagini, sono brividi. L’Olimpico è uno stadio molto accogliente.

Primi trofei? Sono dei ricordi bellissimi anche se non avevo giocato, ho gioito come se avessi giocato titolare.

Mi trovo molto bene in difesa come centrale. Sono stato spostato per tanto tempo a sinistra come terzino ma il difensore centrale è il mio ruolo naturale.

A Catania dopo l’addio di mio padre è stato un momento delicato. Oggi sono passati 10 anni da quel momento, sono stati momenti particolari. Quando l’ho perso è stato un momento bruttissimo. Non mi nascondo: pensavo di smettere. Avevo un legame forte ed è stato uno shock per me.

Gol? Quando arrivo adesso dalla difesa in attacco per tante volte sei molto stanco e non hai più la forza di tirare. La forza non è la stessa di qualche anno fa quando segnavo spesso. 26 maggio? È stato un giorno che racconteremo per tutta la vita. Anche in questi giorni quando incontro Senad parliamo tra di noi e ci diciamo di quanto tempo si parlerà ancora di questa coppa e di essere entrati nella storia di questa squadra per tutta la vita. Aveva un peso che all’inizio non avevamo immaginato. Poi con il tempo ci siamo accorti della sua importanza. Sinceramente non mi ricordo più di quella settimana a Norcia. Eravamo stressati e impauriti. Ora che siamo “liberi” è stata a livello mentale una cosa pazzesca. Sapevamo cosa significasse per i tifosi questa coppa e menomale che l’abbiamo vinta. Con Pioli nel 2015 è stata una bellissima finale. Mi ricordo bene, praticamente andiamo in vantaggio. Fu una bellissima partita, sull’1-1 poi il doppio palo di Djordjevic. Penso che per quella coppa ci siamo rimasti un po’ male. Le finali sono fatte per essere vinte. Non hai raccontato giustamente di quelle che abbiamo perso perché ci sono state anche tante sconfitte. Non eravamo favoriti in queste ultime finali ma entrando con tanta umiltà siamo stati capaci di ribaltare questa bilancia tra le due squadre. La Lazio in queste finali ha dimostrato di essere una grandissima squadra. Auronzo 2019? Ve lo può dire il mio procuratore. Avevamo parlato e io gli avevo detto che anche con una minima speranza sarei rimasto qui. Non mi sentivo di andare via in quel momento. Sono orgoglioso della scelta fatta.

Con i compagni mi sono sempre trovato bene. Penso che sono stato un uomo spogliatoio per il bene della squadra. Devi imparare un pochino l’ambiente. L’ambiente laziale è particolare, devi sempre pensare a vincere. Il tifo qui è molto tosto. Ho sempre detto che non ho guardato il record e non lo puntavo. Sapevo che Favalli fosse a 400 partite ma non l’ho puntato. Sono andato partita per partita. Nel calcio devi pensare così, non si può pensare a battere i record. È completamente diverso dalla normalità.

Quando ho segnato a Radu del Genoa è stata una cosa strana, anche perché faccio pochi gol. Avendo lui davanti mi ha caricato a fare gol. Zenga mi voleva portare alla Samp, ormai adesso sanno tutti che rapporto ho con la Lazio, è difficile che mi sposti.

I miei figli piangono quando lasciano Roma anche per la vacanza. Sono abituati a stare qui, è casa loro. Nel lavoro nostro purtroppo si devono adeguare dappertutto. Dei momenti dovevo tornare sempre a casa con un pensiero per loro. Adesso sono cresciuti ed è cambiato tutto. Futuro? Vivo il momento, ho ancora voglia di giocare, non mi sto immaginando ancora il futuro. Per ora ancora ce la faccio a giocare e penso solo a questo allenandomi bene. Purtroppo non amo stare davanti alle telecamere, amo parlare sul campo. È meglio lasciar parlare quello”.

