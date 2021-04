Romania, sospeso l’assistente Sovre: aveva chiesto l’autografo a Haaland





Come riportato da Gazeta Sporturilor, l’assistente rumeno Octavian Sovre è stato sospeso dalla commissione arbitrale rumena dopo aver chiesto un autografo all’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland dopo la partita di Champions League contro il Manchester City. Il quotidiano ha spiegato poi che l’assistente è solito chiedere le firme dei calciatori per poi donarli all’asta a favore di un’associazione di beneficenza impegnata nella lotta contro l’autismo. Sovre, che avrebbe dovuto far parte della terna arbitrale nella gara tra Universitatea Craiova e Cluj, sarà sostituito da Radu Ghinguleac.

