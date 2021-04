Sabatini: “Mihajlovic un grande allenatore. Ama Bologna, se ci fosse un’offerta della Lazio…”





Walter Sabatini, attuale coordinatore dell’area tecnica del Bologna ed ex ds di Lazio e Roma, intervenuto ai microfoni de Il Tribunale delle Romane in occasione della sfida di Serie A tra Roma e Bologna, ha parlato tra gli argomenti anche del futuro di Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblù. Queste le sue parole:

“Lavorare con Mihajlovic? Il percorso al Bologna è stato in concomitanza al mio arrivo, si è consolidato un rapporto di grande umanità e amicizia. Sinisa è un grande allenatore. È sotto contratto con il Bologna per altri due anni anche se il calcio come sappiamo è sempre imprevedibile. Se ci fosse un’offerta della Lazio sicuramente ci penserebbe. Roma? Non avrei mai tolto la fascia a Dzeko. Personalmente confermerei Fonseca, la Roma fa anche un bel calcio ma non conosco i piani della società”.

