Tripletta di Immobile e 5-1 biancoceleste nell'ultima sfida a Verona: il ricordo della Lazio





Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, la Lazio sarà di scena a Verona per sfidare l’Hellas. L’obiettivo è quello di continuare la rincorsa ad un posto in Champions League, con sei squadre in nove punti. Nello scorso campionato, la gara del Bentegodi tra Verona e Lazio, si è conclusa con un netto 1-5 da parte della squadra di Inzaghi, con la rimonta al gol di Amrabat (su rigore) firmata Immobile, autore di una tripletta, Milinkovic e Correa. In vista della sfida di domenica, la Lazio ha voluto ricordare l’ultimo precedente a Verona: attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, la società biancoceleste ha ripreso le cinque reti degli uomini di Inzaghi.

