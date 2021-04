CdS | Caso tamponi e Lazio-Toro, pronto il doppio ricorso





Come riporta il Corriere dello Sport c’è un doppio ricorso in corso. Il primo, che sarà inoltrato alla Corte Federale d’Appello entro martedì, sul caso tamponi e le inibizioni decise dal Tribunale Federale nei confronti di Lotito (7 mesi), Pulcini e Rodia (12 mesi). Il secondo su Lazio-Torino, sarà inviato al Collegio di Garanzia del Coni, dopo la conferma de rinvio della Corte Sportiva d’Appello. L’avvocato Gentile, legale della Lazio, ha fatto il punto a Radio Incontro Olympia, con la Lazio che punta ad ottenere l’annullamento delle condanne o uno sconto, insistendo sul fatto che debbano essere i laboratori ad informare l’Asl delle positività e non le società. Per quanto riguarda Lazio-Torino invece si punta al 3-0 per i biancocelesti.

