Il Mondiale 2022 tutto alla Rai, che si aggiudica i diritti tv in esclusiva della prossima Coppa del Mondo in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Amazon, a dispetto dei rumors, ha preferito concentrarsi sulla Champions appena acquisita per il triennio 2021-2024. Come da comunicato la Fifa ha assegnato alla rai i diritti di tutte le 64 partite con facoltà di sublicenza. La Rai garantirà una piattaforma di trasmissione e offrirà un’ampia programmazione di supporto con immagini e rubriche. Marcello Foa, presidente Rai: “Si tratta di un grande successo, è stata una strategia negoziale portata avanti con abilità e coerenza, che dimostra la forza e le competenze della Rai”. Poi il commento dell’ad della Rai Fabrizio Salini: ” Siamo molto felici di aver riportato i Mondiali di calcio in Rai e siamo molto orgogliosi di aver rafforzato la consolidata partnership tra Rai e Fifa, con il torneo più prestigioso al mondo che per la prima volta si disputerà in un periodo altamente strategico per i media”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

