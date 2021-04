CdS | Rizzoli: “Spiegheremo tutto live, anche gli errori”





Come riportato sul Corriere dello Sport, il superdesignatore di A e B Nicola Rizzoli fa chiarezza tra tecnologia, polemiche e nuova comunicazione arbitrale: “Sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’univo a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro. Per arrivare a un utilizzo ottimale del Var erano necessari addestramento, verifiche, confronti, correzioni. Posso garantire che la tecnologia ha ridotto notevolmente il numero degli errori e non mi riferisco soltanto al fuorigioco e al gol-non gol. Due anni fa c’è stata anche una profonda rivisitazione del regolamento, come l’interpretazione sul fallo di mano. Proprio su questo punto mi auguro che si possa sviluppare una discussione ad alto livello. Tutto è perfettibile. Colpire il pallone con le mani è antisportivo, ma è pur vero che non si può pensare che il difendente possa intervenire con le braccia dietro la schiena, è un movimento innaturale. Mancanza di personalità? Gli arbitri di un tempo ne avevano mediamente di più ma non dimentico che si confrontavano con 6 telecamere e non con 16, il non visto prevaleva sul visto. L’assenza del pubblico ci complica la vita, perché è un po’ il termometro della partita, la riusciamo a leggere meglio. Di positivo c’è molto meno nervosismo in campo e poi si sentono di più i rumori. Fuorigioco tecnologico? Il fuorigioco è un fatto oggettivo, la tecnologia può risolvere il problema delle interferenze nell’azione. Sogno qualcosa di diverso. Un deciso passo in avanti lo farà compiere il chiarimento live. L’obiettivo è riuscire a comunicare in tempo reale la decisione che si è appena presa, naturalmente anche quella del Var. Calciopoli ci ha fatto molto male, è stata dura rimettersi in piedi. Oggi però siamo una squadra, quello che abbiamo perduto in personalità l’abbiamo recuperato in professionalità. Trentalange ha davanti a sé una serie di sfide decisive, il potenziale è buono”.

