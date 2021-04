CdS | Un’altra magia di Luis Alberto: gioca a Verona





A meno di una settimana dal primo scatto, la caviglia di Luis Alberto è riapparsa su Instagram sgonfia e senza tumefazioni. Lo spagnolo ha superato il test ed è arruolabile per Verona. Con lo Spezia, stringendo i denti e rischiando grosso, aveva giocato 38 minuti più 7 di recupero. Fin da domenica scorsa infatti ha lavorato con l’obiettivo di tornare titolare contro l’Hellas Verona. Si è affidato a Ruben Pons Aliaga, suo fisioterapista di fiducia, specializzato in neuromodulazione, che grazie a sollecitazioni manuali, elettrostimolazione, drenaggio e lavoro di forza, è riuscito a mettere in sesto il Mago. Dietro al recupero c’è stato un lavoro continuo anche a Formello, che ha moltiplicato la resistenza del giocatore, come quando tornò in campo subito dopo l’intervento per l’appendicite. Luis Alberto ora gioca anche da incerottato, è la sua evoluzione. Sono lontani i tempi delle accuse mosse a Lotito. Si sorvola anche sulle reazioni dopo le sostituzioni. Il Mago si fa perdonare in campo mostrando spirito di sacrificio e segnando a ritmo record (8 gol in 25 partite), mentre si cerca ancora il primo assist stagionale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

