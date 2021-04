ESCLUSIVA | Andrea Mandorlini: “Il Verona può dar fastidio a chiunque, la Lazio ha tutto per riconfermarsi. Rinnovo Inzaghi? Ha fatto qualcosa di importantissimo in questi anni, perché no continuare”





Continua la lotta per un posto in Champions League. Dopo i due punti guadagnati sulla Roma nella scorsa giornata, la Lazio riparte da tre vittorie consecutive in campionato, vinte tutte di misura contro Crotone, Udinese e Spezia. Ad attendere la squadra biancoceleste, domani alle ore 15:00, ci sarà l’ostica trasferta di Verona. L’Hellas, dopo i tre punti di Cagliari nello scorso turno, ha messo in cassaforte la pratica salvezza con nove giornate di anticipo. All’ottavo posto, con dieci punti di distanza dalla Roma settima, si trova in una zona “tranquilla”. Non sarà facile per la squadra di Inzaghi, domani assente causa Covid-19 con mister Farris a sostituirlo in panchina, ma da qui alla fine del campionato saranno tutte partite decisive per riconfermarsi tra le prime quattro. In vista del match in programma allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, la redazione di LazioPress.it ha intervista, in esclusiva, l’ex tecnico gialloblù Andrea Mandorlini, attuale allenatore del Padova. Dal momento attuale delle due squadre, alla lotta Champions, passando per il suo collega Simone Inzaghi e il giovane talento del Verona Mattia Zaccagni.

Il Verona, all’ottavo posto, è in una zona “tranquilla” di classifica, con la salvezza in cassaforte, ma con diversi punti dal settimo posto. Quale deve essere l’obiettivo per le ultime nove sfide?

“Per quanto riguarda l’obiettivo salvezza la situazione mi sembra tranquilla. Credo che faranno di tutto per fare più punti possibili in queste ultime nove partite, libero così mentalmente, senza preoccupazioni in chiave salvezza, può fare bene. Avvicinarsi ancora di più alla zona europea sarebbe importante, però chiudere bene la stagione, con la salvezza raggiunta con nove giornate di anticipo, sarebbe concludere una buonissima stagione”.

La scorsa stagione il nono posto, quest’anno in lotta per l’ottavo: cosa manca ad una squadra come il Verona per puntare a qualcosa di più?

“La Serie A è un campionato difficile, il Verona però quest’anno ha investito tanto con gli acquisti di Lasagna, Kalinic, lo stesso Barak, giocatori importanti. Devono consolidare questa squadra e migliorarla ancora sotto il punto di vista tecnico, sempre che rimanga l’allenatore e si continui con questo programma. Sono due anni che sta facendo molto bene, però è difficile ambire ad un posto in Europa, visto che sono tante le squadre che investono e spendono di più”.

Domenica, quella tra Verona e Lazio, sarà una partita con alcune assenze, a partire dai due allenatori in panchina, Lovato per l’Hellas e Lazzari e Correa per la Lazio. Che partita ci dobbiamo aspettare?

“Con il Verona ci sono sempre partite tirate, ma è chiaro che la Lazio vuole rimanere lì, migliorando anche la propria classifica. I biancocelesti sono una squadra di primissimo valore, Correa e Lazzari sono due giocatori importanti. Il Verona libero di testa è una squadra che dà fastidio, può farlo con chiunque. Credo che sarà una partita aperta a qualsiasi risultato”.

La Lazio, anche se con qualche difficoltà, ha portato a casa nove punti nelle ultime tre partite di campionato. L’obiettivo è dichiarato, un posto in Champions League: possono i biancocelesti riconfermarsi tra le prime quattro?

“La Lazio ha tutto per riconfermarsi. La squadra di Inzaghi ha le qualità tecniche e morali per restarci. È un finale di stagione equilibrato con tante squadre lì sopra, sarà una bella bagarre”.

Per la corsa Champions ci sono, dal Milan alla Roma, sette squadre in nove punti a contendersi tre posti. Quali squadre vede più attrezzate per arrivare a centrare la Champions?

“La Juventus, tra alti e bassi, è una squadra che sicuramente non ha fatto bene, però è lì. Il Milan ha una buona classifica. Sarà una bella lotta fino all’ultima giornata, non so chi la spunterà perché è molto competitiva tra Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta che ormai è una certezza”.

Da mister, come valuta il lavoro di Inzaghi in questi cinque anni alla Lazio? Si parla molto di rinnovo: può essere finito un ciclo, come il suo, dopo cinque anni, oppure si deve continuare insieme?

“Simone ha fatto molto bene, tanto per la Lazio e per l’ambiente. Anche io ho fatto 5/6 anni al Verona, poi le cose non sono andate tanto bene. A volte si dice così, ‘finiscono i cicli’. Comunque sia la Lazio è una squadra che ha l’ambizione di migliorare sempre, Simone è un allenatore giovane che ha fatto bene. Quando si rimane in un ambiente per cinque anni è tanto, però non lo so, mi auguro il bene per entrambi, sia per la società che per Inzaghi, che ha fatto qualcosa di importantissimo in questi anni alla Lazio. Si sta parlando del rinnovo, quindi credo che la fiducia c’è, perché no continuare. Magari Simone continua e fa ancora meglio di quanto fatto fino ad ora”.

Dal 2016 al Verona, Mattia Zaccagni ha avuto un grande inizio di stagione, per poi calare in questa fase del campionato. È pronto per fare quel salto di qualità in una “big”?

“Mattia è un giocatore che ha qualità, però un conto è giocare a Verona ed un conto è giocare in una squadra di livello superiore, cambiano tante cose. Io credo che le qualità ci siano tutte, è un bravo ragazzo, lo conosco, ha fatto un percorso di crescita veramente grande. Giocare in una big glielo auguro, sarebbe un coronamento di questi anni fatti a Verona di grande crescita e maturazione”.

