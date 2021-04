Farris in conferenza: “È stata una settimana particolare, ma siamo pronti”





Alla vigilia del match di Serie A tra Lazio ed Hellas Verona il vice Inzaghi Massimiliano Farris è intervenuto in conferenza, data l’assenza per positività del mister biancoceleste. Queste le sue parole: “È stata una settimana particolare, abbiamo saputo della positività di Inzaghi solo all’inizio. La cosa fondamentale è che lui e la sua famiglia stiano bene. La tecnologia di questi anni ci sta aiutando molto, è mancata solo la presenza fisica, ma quella carismatica c’è stata. Ha seguito gli allenamenti e la squadra ha risposto in modo ottimale. L’Hellas è una squadra forte, gioca bene ed ha concetti ben chiari, ha molta intensità che dovremmo contrastare. Sotto questo punto di vista il loro allenatore è stato fondamentale. Andiamo lì per lottare, sappiamo l’importanza anche a livello di classifica e per la qualificazione in Champions. La squadra sta bene, è stata una settimana di grande intensità. La duttilità è una delle armi, così Marusic come Patric. Il fatto che alcuni giocatori giochino in più ruoli ci permette di adottare diverse soluzioni.”

