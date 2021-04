FORMELLO – La Lazio è pronto per l’Hellas: Marusic dietro, Akpa e Fares sulle fasce e Caicedo davanti





Erano tanti i dubbi sulla formazione che Farris aveva in vista della trasferta di Verona contro l’Hellas di domani pomeriggio al Bentegodi. La rifinitura della vigilia li ha sciolti tutti non lasciando dubbi. Confermata la linea difensiva vista contro lo Spezia, rimane dietro quindi Marusic insieme ad Acerbi e Radu. Per il montenegrino una metamorfosi che non sembra arrestarsi nemmeno di fronte alla squalifica di Manuel Lazzari. Una fascia destra senza padroni contro gli scaligeri, sarà quindi affidati ad Akpa Akpro. Posizione che l’ivoriano aveva già ricoperto anni fa ai tempi del Tolosa, dovrà aiutare la difesa ad arginare Lazovic e gli inserimenti di Zaccagni. Sulla corsia mancina è Fares a vincere il ballottaggio per una maglia dal primo minuto contro la sua ex squadra. In mezzo al campo torna Luis Alberto che ha smaltito la distorsione alla caviglia, non è ancora al 100% ma non vuole mancare. Reparto poi completato dai soliti Lucas Leiva e Milinkovic. L’ultimo dubbio riguardava l’attacco con Caicedo e Muriqi a contendersi il ruolo di partner di Immobile. Dopo una settimana in cui sono stati alternati, la scelta finale è ricaduta sull’equadoregno per dimostrare, qualora fosse ancora necessario, che non è solo un attaccante da minuti finali di una partita. E’ tornato regolarmente ad allenarsi Patric mentre Hoedt si è defilato dal gruppo dopo il riscaldamente iniziale. Non si è visto Luiz felipe, lavoro differenziato sul campo adiacente per i due squalificati, Lazzari e Correa.

