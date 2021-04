GdS | Agli ordini del Sergente, la variabile Champions decisiva tra la Lazio e Milinkovic





Nell’incertezza tra diventare goleador o assist-man Sergej Milinkovic Savic ha deciso di essere entrambi. Finora sono 6 infatti i gol e 7 gli assist realizzati dal serbo, che ha partecipato attivamente ai 13 dei 45 gol segnati dalla Lazio. È lui l’uomo copertina di una Lazio che vuole continuare a credere al piazzamento Champions. Proverà lui a prendere per mano una squadra che sta continuando a viaggiare spedita (10 vittorie nelle ultime 13). Lo farà già da domani contro il Verona, a cui ha già segnato nella scorsa stagione da punizione. Da quando gioca in Italia ha siglato 13 gol con tiri da fuori, solo Nainggolan (16) e Ilicic (15) hanno fatto meglio. In questo campionato inoltre è il calciatore che ha tirato più di testa (16 volte). Sul fronte assist è in piena corsa per essere il migliore del campionato. Con 7 assistenze è a -1 da Calhanoglu e Mkhitaryan. La qualificazione in Champions inciderà anche sul suo futuro, la Lazio proverà a trattenerlo e la partecipazione alla Champions sarebbe un argomento decisivo per farcela. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: