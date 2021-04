GdS | Pubblico all’Europeo, abbiamo 10 giorni





Abbiamo 10 giorni per indicare il numero di spettatori che potranno arrivare allo Stadio Olimpico di Roma per le tre partite del girone eliminatorio con Turchia, Svizzera e Galles e il quarto di finale. Le otto città che hanno già indicato la capienza ‘distanziata’ per i loro stadi sono: San Pietroburgo, Baku, Amsterdam, Copenaghen, Bucarest, Glasgow, Budapest e Londra, sede di semifinale e finale. Dall’altra parte Roma e Monaco di Baviera, che sembrano però più avanti di Bilbao e Dublino, vicine alla resa. La scadenza è fissata al 19 aprile, il giorno dell’esecutivo Uefa. Ieri Gravina si è sentito con la sottosegretaria Vezzali e con Speranza, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Federcalcio e Cts per la definizione di un protocollo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: