Il Messaggero | La moglie di Inzaghi ricoverata allo Spallanzani per dei controlli





Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, è stata ricoverata all’Ospedale Spallanzani per dei controlli. Il quotidiano, infatti, riporta che il peggioramento, nelle ultime ore, delle sue condizioni dopo aver contratto il Covid in settimana. La signora Lucariello, quindi, è stata ricoverata allo Spallanzani in seguito all’emergere di una forte tosse. Ci sarebbe il sospetto della polmonite: nei giorni scorsi aveva rilasciato una intervista a Il Messaggero e aveva descritto così la sua situazione: “Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. E’ molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi”.

