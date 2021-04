Il Tempo | Leiva spinge la rimonta Lazio





Il brasiliano vuole confermare la buona prova vista contro lo Spezia e per la Champions League c’è bisogno dell’equilibratore della squadra. Lucas Leiva in questa stagione ha perso la continuità di rendimento, complice una preparazione ridotta ai minimi termini e un’operazione al ginocchio dello scorso anno. Il brasiliano non ha dato le stesse garanzie del passato e Inzaghi non è riuscito a trovare la giusta soluzione per sostituirlo. Escalante non ha brillato, Parolo non ha più il passo per occupare quella porzione di campo e Cataldi è finito in fondo alle gerarchie. Alla Lazio serve però ritrovare il miglior Leiva per raggiungere l’obiettivo Champions. Qualcosa già si è visto contro lo Spezia, contro il Verona avrà un bel da fare contro il centrocampo dinamico di Juric, che all’andata gli costò un problema muscolare. Nel 2021 ha giocato sempre da titolare, ma mai 90 minuti interi, venendo sostituito sempre da Inzaghi tra il 60′ e l’80’. Lo riporta Il Tempo.

