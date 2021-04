Lino Banfi: “Mi ricordo quando allo stadio ero seduto vicino a Lotito, ai gol della Roma era felice”

Il noto attore e tifoso romanista Lino Banfi ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Parlando della sua squadra ha toccato anche un ricordo del passato di quando andava allo stadio e sedeva affianco ad un uomo all’ora sconosciuto. Quell’uomo era Claudio Lotito che poi sarebbe diventato il Presidente della S.S. Lazio.

Le manca lo stadio?

“Sì, dello stadio ho ricordi bellissimi. Ricordo quando portai mia moglie e mio figlio per la prima volta all’Olimpico. Lucia mi disse: “Se urlate non vengo più”. E invece dopo due partite era lei che si alzava e si incazzava. Ho dovuto dirgli ‘stai buona che ci riprendono e mi fai fare brutta figura’. Pensi che avevamo il posto vicino a Lotito…”.

No aspetti, come Lotito?

“Sì, quando ancora non era il Presidente della Lazio veniva a vedere la Roma. Ricordo che si sedeva sempre vicino a noi questo signore che ce l’aveva con gli arbitri. Poi chiesi: ‘Ma chi è?’. Mi dissero che aveva un’impresa di pulizie e che si chiamava Claudio Lotito. Ogni volta pensavo ‘mamma mia, ma sempre vicino a questo dobbiamo stare?’. Poi col tempo siamo diventati amici ed è venuto anche a recitare una parte nell’Allenatore nel Pallone 2”.

“Non lo so se veniva a gufare o a vedere la Roma. Ma posso dire che era romanista perché quando la Roma segnava lo vedevo: era felice. E poi gli è servito essere tifoso della Roma perché a forza di stare vicino a me e a Carlo Verdone – che siamo plurilaureati e abbiamo insegnato latino in tutte le scuole d’Italia – ha imparato i latinismi. Io e Carlo urlavamo agli arbitri ‘stronzus’, ‘stronzorum’ e allora piano piano Lotito ha appreso”.