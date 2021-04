SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Hellas Verona





La lotta per il quarto posto entra nel vivo con quattro squadre (Lazio, Atalanta, Napoli e Roma) raccolte in soli sette punti ed in una situazione in continuo mutamento. I biancocelesti, archiviata la vittoria sofferta sullo Spezia, non possono permettersi di rallentare il passo dopo le tre vittorie consecutive per evitare di veder svanire prematuramente l’obiettivo stagionale dichiarato, quella Champions League che fa gola a tanti. Privi del loro condottiero Inzaghi, Immobile e compagni, obbligati a fare i conti con le squalifiche di Lazzari e Correa, domani pomeriggio al Bentegodi faranno visita all’Hellas Verona, una formazione che può godersi una situazione di classifica tranquilla, ma che non ha nessuna intenzione di regalare punti, specialmente tra le mura amiche. In casa Lazio regna l’allerta è massima concentrazione: la volata Champions è partita a suon di tre punti.

L’avversario

Chiuso il ciclo “leggero” Crotone, Udinese e Spezia per la Lazio arriva, come anticipato, l’Hellas Verona, forse il peggior avversario per il momento difficile che stanno attraversando i biancocelesti tra assenze ed una forma fisica precaria. Gli scaligeri, fissi all’ottavo posto a quota 41 punti, sono infatti una compagine che fa della corsa e dell’aggressività, associate ad un ottima fase difensiva, il suo marchio di fabbrica. La voce dei gol subiti recita solamente 34, terzo miglior dato della Serie A dietro a Juventus e Inter ed in coabitazione con Milan e Napoli con l’ultima vittoria esterna sul Cagliari (arrivata comunque a seguito di tre sconfitte consecutive) che ha portato in dote il sesto clean sheet stagionale. Contro la Lazio, i veneti, guidati da uno dei migliori allenatori in circolazione come Ivan Juric, cercheranno di alimentare la loro classifica anche per riscattare il pesante uno a cinque dello scorso anno quando Immobile, oggi a secco da sette gare, archiviò il discorso Scarpa d’Oro con una tripletta che rimarrà storica.

La probabile formazione

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

All.: Ivan Juric.

La stella

Corsa, aggressività, ma non solo. L’Hellas Verona, infatti, con un’età media di 25,5 anni può vantare un organico dove gioventù ed esperienza trovano un mix quasi perfetto. Tanti i profili da tenere sotto osservazione negli scaligeri, da Silvestri a Dimarco, fino ad arrivare a Barak e Zaccagni, i due trequartisti che insieme danno vita ad una coppia esplosiva. Da un lato, infatti, Barak (in gol nell’ultima uscita contro il Cagliari) ha messo a segno sette gol e tre assist in 28 presenze, mentre dall’altro Zaccagni (corteggiato già dalle big italiane) ha all’attivo cinque reti e sette passaggi decisivi in 29 apparizioni stagionali. Numeri interessanti dunque, che si associati ai due gol di Lasagna arrivato a fine gennaio, devono mettere seriamente in allerta la difesa laziale.

I precedenti

Dando uno sguardo ai precedenti tra le Lazio e Hellas Verona risultano in Serie A ben 47 sfide, con 18 vittorie biancocelesti, 12 successi scaligeri e 17 precedenti. Se all’Olimpico ad avere la maglio sono spesso i capitolini (ad eccezione dell’ultima gara), al Bentegodi le parti si invertono: 23 incroci, 9 vittorie dei gialloblu, 9 pareggi e 5 successi della Lazio ( di cui tre nelle ultime tre sfide) con le aquile che in totale a Verona, contro l’Hellas, ha messo a segno 26 reti.

