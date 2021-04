30° SERIE A | HELLAS VERONA-LAZIO 0-1 (90’+2′ Milinkovic Savic)





🇮🇹 30° #SerieA | ⚽ #HellasLazio | 🗓️ 11/04/2021 | ⌚ 15:00 | 🏟 Stadio Bentegodi | 📍 #Verona | 📺 #Dazn | ⚖️ #Chiffi | ☔ 12°

Squadre in campo per i saluti iniziali

1′ – SI PARTE! Inizia la gara al Bentegodi!

3′ – Primo tentativo di Milinkovic Savic di testa, ma il serbo commette fallo

4′ – MILINKOVIC! Tiro di Milinkovic su passaggio di Fares che finisce di poco a lato. Partenza aggressiva dei biancocelesti

9′ – Errore di Akpa Akpro che genera un’azione degli avversari, primo calcio d’angolo per il Verona

Gara dal ritmo veloce sin dai primi minuti, Lazio in avanti che tenta di fare la partita ma il Verona è attento e cerca di sfruttare le ripartenze

15′ – Altro errore in fase di costruzione della Lazio che innesta Zaccagni, ma nessun pericolo per Pepe Reina

19′ – Caicedo intercetta il pallone sui piedi di Silvestri ma la tocca con un braccio, gioco fermo

22′ – PALO DI IMMOBILE! Pallone recuperato da Caicedo che la serve a Immobile, prepara un gran tiro che però si infrange sul palo.

30′ – Azione prolungata della Lazio che si conclude però con un nulla di fatto

33′ – Ci prova il Verona da calcio d’angolo ma nessuno intercetta, rimessa dal fondo

35′ – LAZOVIC! Filtrante di Dimarco per Lazovic che calcia, poco dopo chiusura provvidenziale di Stefan Radu su Barak. Prima vera azione pericolosa della formazione di casa

41′ – Ci prova ancora Immobile dalla distanza, ma il pallone è alto e non impensierisce il portiere gialloblù

43′ – Faraoni approfitta di un’incomprensione tra due biancocelesti ma Akpa Akpro chiude provvidenzialmente, prendendo però un colpo alla schiena.

45′ – Cross di Luis Alberto che costringe il Verona a concedere l’angolo. Ci sarà un minuto di recupero.

FINISCE IL PRIMO TEMPO. Prima frazione di gioco che si chiude a reti bianche.

46′ – SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Hellas Verona-Lazio, primo pallone per i gialloblù

47′ – GOL ANNULLATO A FELIPE CAICEDO! Grande azione del numero 20 biancoceleste con la palla che finisce in rete. Il var però richiama Chiffi per una sbracciata di Caicedo su Magnani. Rete annullata e cartellino giallo per l’attaccante.

52′ – La Lazio ci prova ancora con Lucas Leiva che intercetta la sfera e calcia: tiro alto

56′ – LASAGNA! Ripartenza del Verona con il suo attaccante che corre verso la porta ma viene fermato da un grandissimo recupero di Adam Marusic

58′ – Tiro pericoloso di Barak che viene intercettato da un colpo di testa di Marusic. Calcio d’angolo per il Verona

60′ – ZACCAGNI! Tiro cross del giocatore con Reina costretto a parare in tuffo

63′ – Ci prova Fares ma il pallone esce fuori di molto

67′ – Tiro di Milinkovic deviato che finisce tra le braccia di Silvestri

68′ – Primo cambio per Farris: esce Felipe Caicedo e ed entra Vedat Muriqi. Un cambio anche per il Verona: fuori Veloso e dentro Ilic.

70′ – Lasagna in corsa serve Zaccagni che calcia da posizione defilata, pallone in calcio d’angolo

72′ – CARTELLINO GIALLO per Luis Alberto che stava protestando già da qualche minuto

74′ – Tiro dalla distanza di Akpa Akpro che finisce alto

75′ – Doppio cambio nella Lazio: Pereira per Luis Alberto e Lulic per Fares.

76′ – Due cambi anche per il vice di Juric: fuori Zaccagni e Dimarco dentro Bessa e Ceccherini

80′ – MURIQI! Cross di Radu sulla testa dell’attaccante che però da posizione defilata manca il bersaglio

83′ – Ultimi due cambi per mister Farris: fuori Akpa Akpro e Lucas Leiva, dentro Marco Parolo e Gonzalo Escalante

85′ – Ultimi due cambi anche per il Verona: entrano Salcedo e Kalinic, fuori Barak e Lasagna

90′ – Saranno quattro i minuti di recupero

92′ – GOLLLL LAZIO IN VANTAGGIOOOO! La sblocca SERGEJ MILINKOVIC SAVIC che, da cross di Stefan Radu colpisce il pallone di testa e spedisce in rete spiazzando Silvestri.

94′ – FINISCE QUII! Lazio che guadagna in pieno recupero tre punti preziosissimi in ottica Champions League! Gara che si chiude sul risultato di 0-1, grazie alla rete di Sergej Milinkovic Savic.

