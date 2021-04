CdS | Lazio Women, sfida al Chievo con la A in testa





La Lazio Women sta procedendo verso il suo obiettivo: tonare in A. Le ragazze di Carolina Morace procedono spedite il loro cammino ed oggi saranno impegnate alle 12.00 al Fersini contro il Chievo. Come riporta il Corriere dello Sport, la promoIone sarà un traguardo da tagliare al fotofinish, viste le distanze minime in classifica dopo 20 giornate. La striscia positiva delle biancocelesti fa ben sperare: la classifica le vede al secondo posto con 35 punti, a -4 dal Pomigliano (battuto nello scontro diretto).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: