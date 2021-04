CdS | Tutta la Lazio per Ciro: cerca il gol liberazione





Il bomber laziale Ciro Immobile è alla ricerca del gol, che ormai non arriva da diverso tempo per uno che è il finalizzatore numero uno della banda Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante biancocleste in A è a secco da 7 turni: gli era già successo nel 2016 e nel 2019 e si è sempre sbloccato all’ottava gara. Oggi quindi, nella delicata sfida nel Bentegodi, c’è un motivo in più per volerlo vedere esultare e portare a Roma punti importanti nella corsa Chiampions.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: