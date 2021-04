CONFERENZA FARRIS – “Con la vittoria di oggi abbiamo dimostrato a tutte che noi ci siamo”





Al termine della sfida contro il Verona, vinta dai biancocelesti per 1-0, l’allenatore in seconda Massimiliano Farris ha commentato il successo ottenuto in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Avevamo preparato la partita per sviluppare il gioco centralmente, lasciando un pò scoperte le fasce. volevamo portare palloni puliti agli attaccanti con l’aiuto anche delle mezze ali. Immobile mi è piaciuto tanto, ha combattuto e lottato su tutti i palloni. Ha fatto a sportellate con i difensori del Verona, ed ha quasi trovato la via del gol. Caicedo aveva segnato un grandissima rete, peccato l’ammonizione perche era diffidato. Chiffi poteva lasciar correre, visto il metro di giudizio usato per tutta la gara. poi una volta richiamato dal VAR era inevitabile che la rete fosse annullata. è stata una settimana difficile, Simone nonostante tutto è rimasto vicino alla squadra. Ci conosciamo tutti benissimo, la squadra è stata molto disponibile vista la situazione. Resta il fatto che qualsiasi intervento fatto dal mister a gara in corso, era comunque premeditato e programmato con lui. Non possiamo sbagliare le prossime partite, ma nemmeno il resto delle squadre. Con la vittoria di oggi abbiamo dimostrato a tutte che noi ci siamo.”

