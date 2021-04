Covid, vaccini nel Lazio: da lunedì notte aperte le prenotazioni online per 60 e 61enni





Come comunicato dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, ci sono importanti novità per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nel Lazio: “Da lunedì notte sono aperte le prenotazioni online per gli anni 61 e 60 (ovvero i nati nel 1960 e 1961)“, la comunicazione dell’assessore. Oggi è stata superata la soglia di 1 milione e 300 mila somministrazioni. Lo riporta Adnkronos.

