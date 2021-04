Disservizio Dazn in Inter-Cagliari: sui social molte critiche





Il match tra Inter e Cagliari, in onda alle 12:30, non è stato visibile per un disservizio della piattaforma Dazn. Il problema si è evidenziato sull’applicazione, dove agli abbonati compariva un messaggio di errore: solo sul canale 209 di Sky la partita era regolarmente visibile. Dazn, attraverso i suoi canali social ufficiali ha comunicato: “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo“. La speranza è che il problema sia stato definitivamente risolto: la partita tra Hellas Verona e Lazio delle ore 15:00, andrà in onda proprio su Dazn. Lo riporta corrieredellosport.it.

