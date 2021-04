Hellas Verona-Lazio, Akpa Akpro: “Vittoria meritata. Io come esterno destro? Non è una posizione nuova per me”





Termina 0-1 l’incontro tra Hellas Verona e Lazio, con i biancocelesti che trovano la vittoria nei minuti finali grazie alla rete di Sergej Milinkovic-Savic. Nel post partita, il centrocampista biancoceleste Akpa Akpro, partito oggi titolare ricoprendo l’inusuale ruolo di esterno destro, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Questo il suo personale commento della gara disputata oggi:

“Il mio ruolo da esterno destro? Nel primo tempo mi sono trovato bene, poi nel secondo ho rimediato un colpo e ho avuto un calo. Non era comunque una posizione nuova per me, già avevo ricoperto un ruolo simile a Tolosa. Erano due o tre mesi che non partivo da titolare, per questo ho dato tutto per la squadra e per raggiungere la vittoria. Nel complesso è stata una grade vittoria, contro una squadra molto fisica come il Verona. Abbiamo fatto un’ottima partita, avevamo trovato il gol con Caicedo, poi con la rete di Milinkovic abbiamo dimostrato di meritare il successo. Abbiamo parlato con Mister Inzaghi al termine della gara, ci ha fatto i compimenti. Questa vittoria è anche per lui, che sta vivendo un momento molto difficile. Adesso ogni partita sarà sempre più complicata, se vogliamo raggiungere l’obbiettivo Champions dobbiamo continuare a lottare in questo modo. “

