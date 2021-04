Hellas Verona-Lazio, Di Marco nel pre partita: “Dove il mister mi fa giocare è indifferente”





A pochi minuti dall’inizio di Hellas Verona–Lazio, Federico Di Marco è intervenuto ai microfoni di Dazn, parlando anche della sua posizione in campo. Ecco le sue parole: “Dove il mister mi fa giocare gioco, per me è indifferente“.

