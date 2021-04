Hellas Verona-Lazio, Farris nel post partita: “Abbiamo giocato con il cuore, Inzaghi in settimana ci è stato vicino a livello caratteriale. Su Caicedo…”





Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona arrivata allo scadere grazie al gol di Milinkovic, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Dazn rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Avevamo creato diversi episodi, queste partite non le vinci con un singolo episodio. L’importante è che la squadra abbia giocato con il cuore, con grande lucidità, disposti a soffrire. Il gol di Sergej bellissimo.

Siamo stati squadra disposta a soffrire e a limitare le loro ripartenze . La squadra ha interagito tutta la settimana col mister, ci è stato vicino a livello caratteriale. Con il cuore alla fine l’abbiamo portata a casa. Sono felice oggi di essere qui con i ragazzi. L’importante è che Inzaghi e la sua famiglia stiano bene. Mi manca un po’ la voce come succede di solito a Simone.

La squadra ci ha creduto fino alla fine nonostante il Verona fosse fisico e intenso. Hanno lottato fino alla fine. Abbiamo limitato al massimo le situazioni pericolose e abbiamo giocato bene nella fase di costruzione. Loro sono aggressivi, li abbiamo contenuti. Abbiamo cercato l’episodio e con lucidità l’abbiamo voluto. Volevamo avere la fisicità di Milinkovic nelle seconde palle, quindi non doveva assumere la posizione di attaccante. Poi quando la situazione si sviluppa la sua posizione in area è determinante, come dimostrato alla fine . Poi quello che abbiamo visto è il suo gol, un qualcosa di bello.

Immobile? Ciro è un ragazzo che si fa volere bene nello spogliatoio. Non è stato fortunato oggi, ha preso un palo, ma aldilà di quello è generoso e oggi secondo me ha trovato quella gamba importante che gli è mancata ultimamente. Episodio Caicedo? A vederlo così ci può stare la sbracciata. Chiffi ha cercato di far giocare le due squadre. La sbracciata c’è, nella linea dell’arbitraggio poteva non fischiare ma sappiamo che se vieni richiamato al var puoi valutarlo così”.

Al termine della sfida, il vice di Inzaghi è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“La squadra ha tenuto il ritmo e l’aggressività per tutta la gara. Il rischio di giocare contro una squadra fisica come il Verona, era far fronte alle ripartenze, in quanto ci attendevano nella loro metà campo per poi ripartire in contropiede. Siamo stati bravi a limitare questa loro tipologia di gioco, sopratutto grazie ad un giocatore intelligente come Marusic. Ci tengo a sottolineare che comunque tutti quanti hanno messo voglia e cuore per arrivare alla vittoria. Il mister Inzaghi ci ha subito video chiamati per complimentarsi con tutti. Abbiamo un staff unito e compatto, la partita è stata preparata con Simone, poi ha seguito i ragazzi da casa. Non era facile vista la sua assenza, ma tutti i giocatori sono stati fantastici e anche il Mister è della stessa opinione. Il gol di Savic? Un urlo liberatorio, la squadra ha cercato per tutta la partita l’episodio giusto. Abbiamo tentato sempre di arrivare al gol, soprattuto negli ultimi minuti quando una squadra fisica come il Verona, ha subito la nostra spinta. Immobile ha fatto una grandissima gara. Ha ricoperto benissimo il ruolo, dando tutto quello che poteva in campo. Deve stare sereno perché i gol arriveranno, è stato sfortunato oggi per il palo preso. Lui sa che sempre sostenuto da tifosi, squadre e staff tecnico, conte sue reti ci darà sicuramente un grandissima mano nelle prossime partite valide per la corsa Champions.”

