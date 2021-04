Hellas Verona-Lazio, i convocati biancocelesti





Manca sempre meno alla sfida della Lazio, alle ore 15:00, in casa dell’Hellas Verona. In vista del match del Bentegodi, ecco la lista dei 23 giocatori biancocelesti convocati per la gara contro i gialloblù:

PORTIERI: Alia, Reina, Strakosha.

DIFENSORI: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Andreas Pereira.

ATTACCANTI: Caicedo, Immobile, Muriqi.

