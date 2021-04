Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni





Ancora poche ore e ci sarà il fischio d’inizio della gara del Bentegodi. Alle ore 15.00 infatti la Lazio sfiderà in trasferta l’Hellas Verona, nell’incontro valevole per la 30esima giornata di Serie A Tim. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Hellas Verona (3-4-2-1) – Silvestri; Magnani, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Lazio (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.

