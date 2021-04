Hellas Verona-Lazio, Milinkovic nel post partita: “Crediamo ancora nella Champions. Futuro? Ho un lungo contratto…”





Sergej Milinkovic-Savic, al termine della partita tra Hellas Verona e Lazio vinta dai biancocelesti per 0-1, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto vedere con quell’abbraccio quanto dura era questa partita ma alla fine l’abbiamo portata a casa. Il Verona è una squadra che corre molto e gioca 1vs1, è stata molto faticosa. Ora questa vittoria ci aiuta ad andare avanti, vogliamo stare lì in classifica e cercheremo di vincere le prossime partite. Siamo bene, ci stiamo allenando bene, ora giochiamo una volta alla settimana quindi abbiamo più tempo per lavorare e fare vedere tutto in partita.

Quell’abbraccio finale ha fatto vedere che crediamo ancora nella Champions. Prossimo anno? Io gioco, cerco di arrivare tra le prime 4 con la Lazio, ho ancora un lungo contratto, ma ora non pensiamo a quello”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: